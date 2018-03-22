NBA》好兇喔！杜蘭特嗆球迷：當粉絲有錢拿嗎

2018年03月22日 15:15 中時電子報 盧品青

Not a fan of Zaza but this little kid was behind the bench asking for any player to sign his hat. Zaza did in between the 3rd and 4th quarters. Made that kids night. pic.twitter.com/eLxNaZ4CQ1 — Jason Minnix (@JasonMinnix) 2018年3月20日

勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant)喜歡用推特，自從上次開分身帳號被抓包，杜蘭特乖了一陣子之後又開始嗆人，不過這次他在IG上用的是本尊帳號。

馬刺日前打敗勇士，由於一哥里歐納德(Kawhi Leonard)還是沒回來，馬刺球迷仍記恨著去年弄傷他的勇士中鋒帕楚利亞(Zaza Pachulia)，ESPN主持人曼尼克斯(Jason Minnix)在IG貼了照片為帕楚利亞緩頰。

「我不喜歡帕楚利亞，但是一個坐在板凳席後方的小孩希望球員在他帽子上簽名，結果帕楚利亞幫他簽了，讓這小孩雀躍不已。」

沒想到杜蘭特看到之後非常憤怒，「不喜歡帕楚利亞？根本沒人鳥你喜不喜歡他好嗎，哈哈哈。」

有一個球迷說杜蘭特太兇了，杜蘭特回文：「你們這些人以為當粉絲是有錢可以領嗎，笑死人。」杜蘭特這次用本尊帳號發言以捍衛帕楚利亞的名聲，也不許別人不喜歡帕楚利亞。

由此可見杜蘭特是頗為護短的，韋斯布魯克(Russell Westbrook)上個月也被帕楚利亞壓到腳踝，杜蘭特依然幫著帕楚利亞說話。「帕楚利亞不是故意的，他只是比較冒失，很多大個子球員都是這樣。」

(中時電子報)