NBA》好兇喔！杜蘭特嗆球迷：當粉絲有錢拿嗎

勇士前鋒杜蘭特。(美聯社)

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中時電子報

勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant)喜歡用推特，自從上次開分身帳號被抓包，杜蘭特乖了一陣子之後又開始嗆人，不過這次他在IG上用的是本尊帳號。

馬刺日前打敗勇士，由於一哥里歐納德(Kawhi Leonard)還是沒回來，馬刺球迷仍記恨著去年弄傷他的勇士中鋒帕楚利亞(Zaza Pachulia)，ESPN主持人曼尼克斯(Jason Minnix)在IG貼了照片為帕楚利亞緩頰。

「我不喜歡帕楚利亞，但是一個坐在板凳席後方的小孩希望球員在他帽子上簽名，結果帕楚利亞幫他簽了，讓這小孩雀躍不已。」

沒想到杜蘭特看到之後非常憤怒，「不喜歡帕楚利亞？根本沒人鳥你喜不喜歡他好嗎，哈哈哈。」

有一個球迷說杜蘭特太兇了，杜蘭特回文：「你們這些人以為當粉絲是有錢可以領嗎，笑死人。」杜蘭特這次用本尊帳號發言以捍衛帕楚利亞的名聲，也不許別人不喜歡帕楚利亞。

由此可見杜蘭特是頗為護短的，韋斯布魯克(Russell Westbrook)上個月也被帕楚利亞壓到腳踝，杜蘭特依然幫著帕楚利亞說話。「帕楚利亞不是故意的，他只是比較冒失，很多大個子球員都是這樣。」

(中時電子報)

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