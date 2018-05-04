科技部推跨域鏈結 建構理想智慧醫療照護醫院

2018年05月04日 12:44 旺報 李侑珊

科技部肩負推動國家整體科技發展的使命，為達成｢運用科技力打造競爭力，實現永續成長的幸福臺灣｣的目標而不斷努力。科學的突破，建立在自然基礎科學發展，而｢人才｣是科技發展的基石，啟發年輕人探索自然科學的好奇心，透過科學競賽激發年輕人發揮創新創意，帶動科研氣氛，吸引年輕學子加入自然基礎科學，大膽探索未知之領域。

國家理論科學研究中心(National Center for Theoretical Sciences, NCTS)是國家科學委員會(科技部前身)於1997年補助成立，該中心秉持鼓勵學術交流、推動創新研究及培養人才之使命，二十多年來推動成果多元且豐碩。近年來，更積極鼓勵將數學及理論科學觀念，導入於數據科學方面之創新研究，提高基礎科學應用層面。

今(107)年5月4日至6日，中心將於台灣大學舉辦「NCTS Health Hackathon 2018 健康照護黑客松」競賽，此項競賽主要由台灣大學數學系王偉仲教授、台灣大學附設醫院許哲瑜醫師所規劃，邀請美國西奈山醫療體系(Mount Sinai Medical Center) Anthony Costa 教授與 Eric Oermann 醫師共同策劃，報名參賽者在48小時的黑客松中，由「老人長照體系」、「精神衛生體系」、「居家安寧」、「社區共同照護體系」、「醫療福利保險體系」等不同面向，選擇感興趣的主題切入，與夥伴激盪創意並展示想法，跳脫傳統框架，打造優質智慧醫療照護醫院。

本次競賽以「智慧醫療照護醫院」為核心概念，期望跨域整合醫學、數學、高效能計算、人工智慧、及社會經濟學等專業知識與技術，形塑新型態的醫療結構，值得一提的是，此次活動邀請美國企業Stealth Health創辦人兼執行長Shan Zhao、IntuitiveX執行長Andy Choi、美國西奈山醫院（The Mount Sinai Hospital）Neha Dangayach博士、IBM 墨爾本研究實驗室研究人員Rajib Chakravorty博士及鴻海科技集團樂養健事業群康聯生醫劉永弘總經理等國內外專業人士應邀擔任評審，現場更集結國內數學、統計及醫療領域二十多位專家學者提供競賽團隊現場諮詢。

「2018 健康照護黑客松」是以跨領域方式來進行，此次報名踴躍，近90位參賽者組成19個團隊報名，參賽者來自臺大、政大、成大、陽明、中研院、台北榮總、人工智慧學校等多所大專校院及醫療機構，跨理、工、生命、醫學院等十多個系所的在學學生，整體陣容堅強，比賽精采可期。競賽結果，大會將提供3名獎勵金外，永齡健康基金會期下生醫新創的 H. Spectrum，也會提供獲獎學員參與今年度的生醫新創培訓課程的機會外，亦可出席今年 9 月8日於松山文創園區的亞洲最大生醫新創論壇 (Trans Conference)，與來自全球的生醫新創夥伴進行交流。

科技部自106年擬定「臺灣AI的科研戰略」，今年度是 AI 實踐年，著重建立科技平台，提高社會參與。此次透過團隊競賽模式，打造優質智慧醫療照護醫院，同時提供基礎科學的年輕學子，一個非常有意義的研究方向，最終目標「創造讓台灣永遠是個年輕人可以實現夢想的寶地」。

(旺報 )