乾旱未解 台南代理市長李孟諺祈求天降甘霖

2018年05月30日 10:15 中時 曹婷婷

李孟諺今天為龍舟舉行開光點睛儀式。(曹婷婷攝)

民政局長陳宗彥北上就任在即，出席最後一場以民政局長身分出席的公開活動。(曹婷婷攝)

台南旱象未解，台南市代理市長李孟諺30日一早出席端午龍舟開光點睛儀式，也順道祈求天降甘霖，他說，雖然預估水庫供應民生產業用水仍有2、3個月水量，但仍要不斷節水，他也利用適當機會向上蒼祈求天降甘霖，順利解決旱象。

台南水情告急，5月24日進入一階限水，目前各水庫蓄水不佳，尤其，曾文水庫、烏山頭水庫幾近乾涸，南化水庫則仍有23.72％，但迄今仍無梅雨帶來雨水進帳，水情持續不樂觀。李孟諺說，市府目前已召開2次抗旱節水會議，本周也將召開第3次抗旱節水會議，檢討水情。

李孟諺說，雖沒有刻意安排祈雨的行程，但最近利用參加活動剛好有到廟裡的話就會向神明祈求降雨，希望老天爺庇佑，6月初預計將有梅雨報到，也向老天祈求帶來甘霖、不要帶來災害。

即將接任內政部政務次長的民政局長陳宗彥今天一早也出席龍舟開光點睛儀式，後天周五將北上就任，這也是他在民政局長任內出席的最後一場公開活動，他說，北上在即，內心戒慎恐懼、任重道遠，面對要離開打拚10多年的台南，感到非常不捨，他也將帶著這份不捨的情感，前往內政部繼續努力打拚，協助推動相關業務與改革。

(中時 )