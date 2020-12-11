民進黨政府拒絕讓中天新聞台換發執照，導致過了今天之後，中天就要被迫從有線電視頻道上面下架。對此國民黨籍立委李德維在臉書發文，怒嗆從此以後，跟民進黨政府不必再理性客氣。

李德維表示，真的很難想像，我們竟然活在一個新聞頻道會被政府關掉的時代，特別是這個新聞頻道，是跟政府唱反調的。

他進一步指出，也很難想像，我們這國家，號稱「獨立機關」的NCC，竟然充斥著一群為政治服務的鷹犬。更難想像，我們的法官，竟然會說出「新聞媒體應受國家監管」這樣的話。

李德維感嘆，再過幾小時，我們都將跟某部分的自己剝離，而那個部分，是天真。我們曾經天真以為，我們享有言論自由。

最後，李德維表示，悼中天，也悼念我們自己，他並且強硬的表示，從此以後，跟民進黨政府不必再理性客氣！

今天李德維在立法院院會質詢的最後一分鐘，更特別戴起口罩保持沉默，反映在民進黨政府關中天的行徑下，言論自由已死。

(中時 )