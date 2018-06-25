暑期訂房銳減危機已現 業者憂：寒冬將至 只會更慘！

2018年06月25日 03:38 中時電子報 高德順

年改即將上路，軍公教退休族群撙節消費因應，連帶影響國內內需市場，加上陸客不來，國內餐旅業首當其衝，今年暑假出現訂房率衰退警訊；儘管政府加碼延長住宿優惠政策，但旅宿業者普遍「無感」，更憂心暑假過後的9、10月，業績恐將如雪崩式下降，屆時才是「真正的寒冬」。

年改後很多退休族勢將縮衣節食，經濟力與消費力都變弱，加上大環境與景氣不佳。根據聯合報，南台灣觀光產業聯盟指出，今年暑期各飯店訂房率已經比去年同期掉了一半，與前年相較，跌幅更高達七成。高雄市旅行商業同業公會指出，往年7月出團的國內外旅遊團，幾乎5月底就滿，今年卻首度有7月團還沒滿團情形，旅行社暑假旺季首度推促銷或早鳥優惠，但效果不彰。

為鼓勵民眾赴南部地區旅遊，交通部觀光局5月18日起推出台南、高雄、屏東及台東等縣市「住一晚送一晚」優惠，原本至6月底止，昨(24日)決定活動延長至7/15。不過，屏東墾丁旅宿業者認為補助方案限制條件太多，沒有明顯提振效果；此外，7月暑假旺季，「買一送一」打對折殺太大，沒有旅宿業者要配合，批評優惠活動是在冷氣房想出的「白搭」加碼政策。

新北烏來觀光發展協會理事長者張銘義說，今年選舉年，不少村里辦自強活動，補回一點觀光旅宿業者的損失；等暑假過後，九月可能跌得更慘，年底選完，「才是真正的寒冬」。

(中時電子報)