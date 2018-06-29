丈夫討100萬封口費？空姐淚訴：他要1800萬！還把我當禁臠

2018年06月29日 22:12 中時電子報 林毅

網紅空姐偷吃事件瘋傳網路，爆料者唐姓丈夫將對話與影片都PO上網，揭開這起事件，沉寂一天後，張姓網紅空姐終於回應，在臉書粉絲頁上PO出兩千字的文章，揭發事情始末。

空姐表示長期下來，丈夫有暴力傾向，還會酗酒，每天活在肢體語言與暴力下，不僅如此，丈夫寧願自己打手槍也不願意碰她，就這樣過了5年的無性婚姻生活。終於在2017年底犯下錯誤，與「H先生」外遇了。

今年丈夫在家中偷裝監視器，讓事情曝光，並向她索取封口費100萬元，否則就要將影片公諸於世，傳給雙方父母與媒體記者。網紅空姐則表示，她不斷認錯，希望挽回感情，為此將儲蓄保單與醫療險保人都改成丈夫名字，價值高達300萬元，但丈夫並不滿足，加碼要求600萬現金與每個月6萬元的贍養費，直到兒子22歲為止，總金額高達1800萬元，還嗆付不出來就去貸款。

網紅空姐說，當下她詢問對方，如果給了這筆錢是否能夠重修舊好？丈夫當場答應，於是匯了100萬給對方，但丈夫事後反悔，覺得金額太少，又逼她去信貸200萬，在等待銀行發放的時間裡，丈夫每天跟她行房，卻用極度不正常的體位，弄得床上都是血，也讓她驚覺丈夫已經只把她當禁臠看，拒絕再次付款，所以丈夫才會將所有事情都抖出來。

空姐說，目前一切都已委由律師處理，等待法律判決，對於網偶的批評，她全都虛心接受，也感謝願意相信她的朋友的打氣，往後也不會再對此事做出辯解與說明。

(中時電子報)