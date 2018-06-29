丈夫討100萬封口費？空姐淚訴：他要1800萬！還把我當禁臠

網紅空姐淚訴，她遭受丈夫多年來的暴力行為以及長達5年的無性婚姻生活，早已經快崩潰 (圖／翻攝自臉書)

友善列印
中時電子報

網紅空姐偷吃事件瘋傳網路，爆料者唐姓丈夫將對話與影片都PO上網，揭開這起事件，沉寂一天後，張姓網紅空姐終於回應，在臉書粉絲頁上PO出兩千字的文章，揭發事情始末。

空姐表示長期下來，丈夫有暴力傾向，還會酗酒，每天活在肢體語言與暴力下，不僅如此，丈夫寧願自己打手槍也不願意碰她，就這樣過了5年的無性婚姻生活。終於在2017年底犯下錯誤，與「H先生」外遇了。

今年丈夫在家中偷裝監視器，讓事情曝光，並向她索取封口費100萬元，否則就要將影片公諸於世，傳給雙方父母與媒體記者。網紅空姐則表示，她不斷認錯，希望挽回感情，為此將儲蓄保單與醫療險保人都改成丈夫名字，價值高達300萬元，但丈夫並不滿足，加碼要求600萬現金與每個月6萬元的贍養費，直到兒子22歲為止，總金額高達1800萬元，還嗆付不出來就去貸款。

網紅空姐說，當下她詢問對方，如果給了這筆錢是否能夠重修舊好？丈夫當場答應，於是匯了100萬給對方，但丈夫事後反悔，覺得金額太少，又逼她去信貸200萬，在等待銀行發放的時間裡，丈夫每天跟她行房，卻用極度不正常的體位，弄得床上都是血，也讓她驚覺丈夫已經只把她當禁臠看，拒絕再次付款，所以丈夫才會將所有事情都抖出來。

空姐說，目前一切都已委由律師處理，等待法律判決，對於網偶的批評，她全都虛心接受，也感謝願意相信她的朋友的打氣，往後也不會再對此事做出辯解與說明。

(中時電子報)

全聯歡慶20周年 推限量桑葚米乖… 1億4800萬拿到了 恆春砂尾、大光…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。