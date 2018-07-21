SBL》突發交易！台啤送于煥亞去金酒 換回黃泓瀚

黃泓瀚(右)將跟于煥亞互換新東家。(中華籃協提供)

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中時電子報

儘管瓊斯盃男子組正在熱烈進行當中，SBL的球員交易動作卻未停歇！金門酒廠確定送出目前支援中華藍的「大瀚」黃泓瀚，跟台灣啤酒換回「阿亞」于煥亞，對於這筆突然而來的交易，大瀚強調自己早就知情快要兩個星期了。

「能夠轉到台啤打球，首先我必須感激金酒上季給我那麼多的上場時間，原本兩周前就知道可能轉隊，卻遲遲還沒確認，如今相當感謝三哥(台啤總教練周俊三)指名要我，讓我感到相當榮幸，也很興奮可以加盟台啤。」黃泓瀚說。

黃泓瀚曾拿HBL(能仁家商)與UBA(健行科大)雙料冠軍，去年以選秀榜眼身分加盟金酒，卻因金酒需要控衛，只好從擅長的前鋒位置改打控球，平均每場可拿3.2分、2.8籃板及2助攻，如今轉到台啤，可望打回習慣的前鋒角色。

「我相信到了台啤之後，必定能有不錯的發展空間，」黃泓瀚說，「況且那邊有我這幾年來的國家隊友，包含蔣淯安、黃聰瀚、李愷諺等人，台啤今年還選了我的學弟簡祐哲當上選秀榜眼，我一定能在台啤做我最擅長的工作。」

至於跟台啤還有1年合約的于煥亞，上季場均6.6分、2.4助攻與1.7籃板，最近他並未在紅館進行的全國夏季籃球邀請賽登場，原因是膝蓋略有不適，相信應該可以順利趕上新球季開打，只是他將改披金酒戰袍了。

(中時電子報)

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