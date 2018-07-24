居服員薪資城鄉差距 北部與東部最高薪差17倍

2018年07月24日 12:13 中時 陳志祥

衛福部從去年開始推動長照2.0之後，今年上半年新申請長照人數較去年同期成長69.2％，對於各界關切改善居家照顧服務員薪資，月薪3萬2000元以上已經占有6成左右，然而北部與東部地區達到3萬5000元以上比率竟然相差17倍，照服員薪資出現城鄉嚴重失衡。

衛福部部長陳時中今（24）日針對長照2.0與支付新制推動進行成果說明，今年長照服務體系A、C單位布建達成率是72％，預防失智與延緩失能服務計畫布建974處特約服務點，布建率64.9％，失智社區服務據點333處、失智共照中心72處，出院服務準備銜接長照復能服務已有180家醫院參與。

對於行政院、民意代表與社會各界關注的照服員薪資調升部分，陳時中表示，今年3月調查全國各地照服員月薪達到3萬5000元以上者占37.87％、3萬2000元至3萬4999元者占24.49％，合計己近6成，各單位還有6個月緩衝期，預計10月應會全部照服員達到3萬2000元以上。

根據衛福部調查資料，截至3月專職居服員月薪以北部地區最優渥，3萬5000元以上達到45.81％、中部地區34.44％、南部地區37.24％、東部地區2.70％；3萬2000至3萬4999元北部25.99％、中部17.43％、南部17.93％、東部6.76％最低。

亦即照服員薪資達到3萬2000元上者，北部與東部相差7.6倍，如果比較最佳的3萬5000元以上，北部又是東部的17倍，明顯呈現城鄉差別，東部地區照服員薪資大部分落在2萬5000至2萬9999元，占有67.57％全國最高，北部只有10.57％。

對於北部與東部居服員薪資明顯差異，陳時中解釋，3月的調查是偏低，可能全職工作比例較低、服務case不夠，不過以時薪加上交通工時應該足夠，除非山地偏遠地區，衛福部已經提出要求改善、並會與原民會研議解決問題。

(中時 )