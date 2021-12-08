111學年度四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生簡章， 12月9日起於網站公告提供下載查詢並發售紙本簡章，招生簡章工本費70元。考生可至技專校院招生委員會聯合會網站「簡章個人購買系統」訂購，或至19個代售服務學校現場購買。

欲參加111學年度四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生之考生，須先報名參加111學年度四技二專統一入學測驗，並取得測驗成績。統測報名時間訂於110年12月10日起至12月22日止。

111學年度四技二專甄選入學招生仍採分組聯合招生，辦理設有「青年儲蓄帳戶組」、「一般組」兩組，「青年儲蓄帳戶組」共計34校216個系科(組)、學程提供282個招生名額；「一般組」共計129校2,896個系科(組)、學程提供44,715個招生名額。

此外，111學年度重大試務作業變革，考生請特別注意，每一位考生第一階段報名至多可申請6個校系科(組)、學程，報名費含報名資格與身分審查費新臺幣200元及校系科(組)、學程申請費，每1個校系科(組)、學程申請費為新臺幣100元；低收入戶考生報名費全免，中低收入戶考生報名費減免60%。

自108學年度起入學之高級中等學校學生，須依就讀學校每學年規定時間內，上傳就學期間之學習歷程檔案資料至學習歷程學校平臺，並由就讀學校提交至教育部國民及學前教育署高級中等教育階段學生學習歷程中央資料庫，由學習歷程中央資料庫釋出之學生學習歷程檔案。

111學年度起，四技二專甄選入學招生參採考生就讀高級中等學校教育階段之學習歷程資料，作為第二階段指定項目甄試之備審資料審查。學習歷程備審資料包含「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」及「自行撰寫及上傳資料」，於第二階段報名時以網路上傳(或勾選)學習歷程備審資料，至所報名之校系科(組)、學程審查；其中「課程學習成果」及「多元表現」，可經由考生同意及勾選後，由「學習歷程中央資料庫」釋出考生之中央資料庫學習歷程檔案至本委員會，提供至申請之校系科(組)、學程審查。

未使用中央資料庫學習歷程檔案或不具有中央資料庫學習歷程檔案之考生，第二階段學習歷程備審資料(含青年儲蓄帳戶組之體驗學習報告書)一律以網路上傳PDF檔案方式繳交。其它請考生詳閱111學年度招生簡章各項日程與規定。若對上述招生有任何問題，可逕洽技專校院招生委員會聯合會。電話：(02)2772-5333。