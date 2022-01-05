111學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學各類各區簡章於1月5日公告，2月21日至3月4日報名。

藝術才能班特色招生甄選入學以分類、分區方式（詳如各類各區一覽表），並分術科測驗及分發作業二階段辦理。各類別術科測驗科目如下：

一、音樂班：「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「視唱」、「聽寫」與「樂理及基礎和聲」5科。

二、美術班：「素描」、「水彩」、「水墨」與「書法」4科。

三、舞蹈班：「芭蕾」、「現代舞」、「中國舞」與「即興與創作」4科。

四、戲劇班：「口語表達」、「專長表演」及「創意思維」3科。

分發作業以術科測驗分數及學生志願作為依據，各校並得以國中教育會考評量結果為入學門檻。國中非藝術才能班學生亦可報考，且不受免試就學區限制，但因各分區測驗時間統一，考生僅能向一區（校）報名術科測驗及申請分發。重要日程摘要如下：

一、術科測驗：

（一）111年2月21日至3月4日：術科測驗線上報名暨郵寄繳件。

（二）111年4月9日至10日：美術班及戲劇班術科測驗。

（三）111年4月16日至18日：音樂班及舞蹈班術科測驗。

二、甄選入學分發：

（一）111年6月10日至16日：甄選入學聯合分發報名暨郵寄繳件。

（二）111年6月23日至30日：甄選入學聯合分發網路志願選填暨郵寄繳件。

（三）111年7月12日：甄選入學分發放榜。

（四）111年7月13日：甄選入學分發錄取報到。

教育部特別提醒考生，為降低疫情風險，維持分發作業穩定進行，111年度採網路志願選填方式進行分發。請報考高中音樂、美術、舞蹈及戲劇班考生務必留意各階段之作業期程。相關細節可至各類各區主辦學校網站或全國總召學校所設相關專區（https：//www.tngs.tn.edu.tw/111aa/）免費下載簡章查閱。