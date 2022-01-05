教育部表示，111學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學各類各區簡章已公告，2月21日至3月4日是術科測驗線上報名暨郵寄郵件，美術班及戲劇班在4月9日至10日舉行術科測驗，音樂班及舞蹈班則在4月16日至18日辦理術科測驗。

教育部指出，高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學以分類、分區方式（詳如各類各區一覽表），並分術科測驗及分發作業二階段辦理。

各類別術科測驗科目，一、音樂班：「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「視唱」、「聽寫」與「樂理及基礎和聲」5科；二、美術班：「素描」、「水彩」、「水墨」與「書法」4科；三、舞蹈班：「芭蕾」、「現代舞」、「中國舞」與「即興與創作」4科；四、戲劇班：「口語表達」、「專長表演」及「創意思維」3科。

教育部指出，分發作業以術科測驗分數及學生志願作為依據，各校並得以國中教育會考評量結果為入學門檻。國中非藝術才能班學生也可報考，且不受免試就學區限制，但因各分區測驗時間統一，考生僅能向一區（校）報名術科測驗及申請分發。