教育部國教署於9、10日在國立基隆高中舉行北區「111學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議」，由教育部長潘文忠主持開幕式，並以「The Future is Now！邁向2030教育大未來！」為主軸，進行「國家重大政策說明」、「學校實務經驗分享」、「分組專題研討」及「專題演講」等教育政策與實務議題分享與研討。

本次參與會議的學校，包括苗栗以北的縣市、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣，以及海外學校校長，與教育部、各地方政府代表共襄盛舉。與會的基隆市副市長林永發表示，基隆一直努力往智慧城市邁進，讓學校可以實施資訊創新教學，並透過學校智慧教育的課程，讓學生們勇於創新學習。

潘文忠部長表示，很感謝國立基隆高中行政團隊籌備本次會議；近3年是108課綱實施最關鍵的時間，高級中等教育階段甚為重要，感謝校長的帶領及師生用心的授課與學習，讓學生可以不斷創新學習。不管是在數位議題的學習，或是語文能力的提升，以及未來永續教育等，對於2030未來的新挑戰，大家都可以一起為未來教育盡一份心力。

教育部部長潘文忠為111學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議致詞。 (照片/教育部提供)

會議首日「國家重大政策說明」及「學校實務經驗分享」時段，讓與會校長瞭解目前重大政策方向，也透過校長分享彼此校務經營的經驗，讓校際間的合作夥伴關係更加深化。另外，於「分組專題研討」時段，聚焦「CRC國家報告對高級中等學校未來經營之影響」、「混成學習─未來學習的新面貌」、「產學攜手2.0—精進技職教育產學合作育才」與「學校融合教育環境之建立」，並邀請作家小野先生分享「走路‧回家—SDGs與環境永續發展的自我實現」，讓與會者瞭解永續發展目標需要國人共同的努力。

提升十二年國教教學品質，及全國高中校長共同攜手面對後疫情時代教育型態變遷與新興教育思維的挑戰，是教育部須持續努力的方向；期望透過今年校長會議的專題研討與實務經驗分享，能激盪出更多對未來教育的創新發想與實踐策略。