玄奘大學應用日語系系主任池田辰彰日前受邀台北幸福廣播電台，分享培育「學用合一、接軌國際」日語人才時指出，該系努力推動海外實習、交換留學，線上國際課等制度，同時為減輕學生與家長經濟負擔，增加國際交流經驗，在推動國際交流活動上都有搭配的經濟支援。例如，在實習方面獲得教育部的學海築夢計畫補助；留學方面，獲得教育部學海飛颺計畫補助，以培育貢獻台灣社會之國際人才為最終目標。

110學年第1學期玄大應日系師生與日本宮城學院女子大學線上課程大合照。（照片/玄奘大學提供）

池田主任表示，近兩年受新冠疫情影響，國際交流轉以新形態呈現，透過線上國際課程，藉由跨國、跨領域、跨產業的鏈結，為此波疫情下的國際交流，開創疫後新契機與新常態。自107學年度起開設的國際視訊合作課程，授課學生累計百人次以上，透過虛擬國際體驗，學生們萌生申請海外交換留學、實習等，提升學生國際學習動機的實例，屢屢可見。

110學年第1學期玄大應日系與日本關西大學線上課程-玄大應用日語系學生報告。（照片/玄奘大學提供）

110學年第2學期玄大應日系與日本中村短大線上課程-玄大應用日語系學生報告。（照片/玄奘大學提供）

此外，玄大應日系郭淑齡老師也致力協助系上運用COIL(Collaborative Online International Learning 協作線上國際學習)課程，帶領該系學生透過線上國際學習，幫助經濟困難學生，不必出國，也可提升國際視野及全球移動力。郭淑齡老師並以COIL教學現場作為創新教學的發想，數次申請教育部教學實踐計畫，提升教學品質。玄大應日系目前推出的COIL課程，合作對象包含與關西大學、關西國際大學、國立山口大學、宮城學院女子大學、中村學園大學等多所大學。未來也計畫推動與高中端合作，讓108新課綱的孩子們，透過該系線上國際視訊課程，體驗「帶著走的知識」，讓國際交流更生動多元，再增與生活情境鏈結的學習意義。