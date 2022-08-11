千禧世代大學應屆畢業生高達9成想「先找工作」，比例為近三年的新高。有鑑於此，義守大學規劃大一生必修課中的「扎根學堂」，透過業界實務見習先熟悉未來職場輪廓，並與集團旗下各事業體合作，提供多元實習機會和就業保證，只要是義大畢業生更是享有集團優先錄用之優勢。入學後大一到大四義大提供扎實的教學養分，讓學生成為最實質的受惠者。

義守大學擁有母集團優勢與紮實的教研養分灌注，提供多元學習管道讓學子熟悉產業的樣貌。(照片/義守大學提供)

義守大學設立「鋼鐵學程」，與燁聯、燁輝、燁興、燁茂和鑫陽合作，針對大三生培訓，並提供每學期學雜費5萬元補助和就業保證。今年畢業於機械與自動化工程學系的陳伯恩，成績一直是班上的前三名，也獲得「義大書卷獎」的肯定，他說，當初選擇義守大學是因為有多元的出國交流管道，但剛好遇上疫情爆發無法達成，但沒想到卻有修習「鋼鐵學程」的機會，讓他體會到義守大學是可以翻轉未來，只要準備好，隨時都能綻放光芒。

義守大學教學內容多元，藉實做課程為學子注入專業養分，銜接職場成為即戰力。(照片/義守大學提供)

義守大學與燁聯鋼鐵產學合作，以大四生為對象，由燁聯鋼鐵提供實習時每月大約3萬2千8百元以上的津貼與畢業後直接進入公司服務的機會，於今年電機工程學系就有多位畢業生透過實習取得進入職場的門票。其中同學侯凱翔說，在實習中負責PLC程式修改、儀器設備檢測等工作，實習能熟悉未來職場環境，又能在畢業後升任正職，等於縮短適應期，也降低找工作的壓力。另一位郭朝罡說，電機系出路多元，有時選擇太多反而會不知道哪條路才適合自己，因此藉實習找到自我定位，還能畢業後直接就業。

義守大學與燁聯鋼鐵產學合作，提供學子每月約3萬2千8百元以上津貼與畢業即就業服務機。 (照片/義守大學提供)

今年三月義守大學更與高雄萬豪酒店簽訂「產學策略聯盟合約」，聯合攜手共同培育觀光產業人才。畢業校友蘇芸萱，目前就在高雄萬豪酒店任職，她說義守大學所屬集團擁有多家飯店，實習機會比其他學校多，在實習的過程中可更確認未來志向，並堅定的朝目標努力。義守大學除了有集團的支撐外，也有知名大廠台積電、聯電、日月光、國巨等企業相繼前進校園，紛紛提供獎學金和就業保證的實習機會，向義守大學預約人才，多元的就業管道，造就每位學生的精彩未來。