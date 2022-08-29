臺北醫學大學28日在臺北101首度舉辦沉浸式體驗展，首創將正念冥想結合五感聲光裝置，營造身歷其境的沉浸式體驗展，讓體驗者在忙碌的都市生活中，也能彷彿置身銀河、徜徉大海、隱居森林，幫助人們身心放鬆減壓，舒緩焦慮、疼痛及失眠等症狀，提升身心幸福感。

北醫大人文暨社會科學院長楊政達表示，此次展演首創將醫學教育結合時下最夯的智慧顯示科技，集結北醫大與臺北科技大學、中國科技大學三校優勢，分別負責企劃腳本內容、體感回饋裝置及影像視覺音效，並整合心理學、認知神經科學、人機互動、空間與視覺音效設計等專家學者，打造一場跨界、跨域的融合饗宴。

楊政達指出，本次為全臺首次由學校團隊挑戰大型沉浸體驗的實驗性創作，有別於時下的科技藝術體驗展，此次「元心流」沉浸體驗展，特別強調與五感的對話，透過正念引導師的帶領下，首先進行五分鐘的冥想訓練，接續融合視覺、聽覺、觸覺、嗅覺及味覺等五感體驗，例如冥想常用的鹽燈(觸覺、視覺)、讓觀眾體驗水流循環的「竹水流」(聽覺、觸覺、視覺)，口中含枸杞(觸覺、味覺、嗅覺)，達到身心放鬆減壓的效果。

有別於時下的科技藝術體驗展，此次「元心流」沉浸體驗展，特別強調與五感的對話。(照片/台北醫學大學提供)

運用聲光科技融入藝術創作，團隊營造宇宙、城市、海洋、森林及沙漠五種場景，讓體驗者彷彿置身於日本teamLab展覽空間，號稱「一秒即是世界」，只需打開想像力，將一起遊歷不同場域，不管是沉浸於銀河中、遠眺望地球、徜徉在大海、隱居在森林或穿梭在沙漠、綠洲等場景中。與眾不同的是，它融入健康及愈受大眾青睞的正念冥想觀念，幫助忙碌的現代人，感受身心靈健康，增強免疫及抵抗力，提升幸福感。

此次展覽融入健康及愈受大眾青睞的正念冥想觀念，幫助忙碌的現代人，感受身心靈健康，增強免疫及抵抗力，提升幸福感。(照片/台北醫學大學提供)

楊政達補充，從去年八月開始，北醫大承接「教育部前瞻顯示科技與跨領域應用教學聯盟計畫」，跨校展開合作，經過近一年的籌備，終於成功舉辦這場大型的示範性展演，期盼未來能培育更多跨醫學與顯示科技領域的創新生醫人才。此外，北醫大也將開設「打造具療癒效果之沉浸體驗」MOOCS課程，不僅翻轉醫療機構冷冰冰的刻板印象，也讓醫療環境更有溫度。

除了28日在臺北101「双融域AMBI SPACE ONE」舉辦的「元心流」沉浸體驗展外，九月及十二月也將分別在南臺科技大學與高雄軟體園區夢想方舟，展開巡迴展演，盼推廣跨域創新的沉浸體驗與學習，有助社會大眾身心共好。