國立臺南大學校內原民師資生與一般生共16位同學，於暑期中前往屏東縣瑪家鄉長榮百合國小(以下簡稱長百國小)，學習原住民族文化，並與當地耆老一起搭蓋工作屋，傳承部落文化。

長百國小總務主任蔡國興帶領南大「暑期部落小學共學暨工作屋協建營隊」同學，認識長百族群特色化校園、族群本位課程設計以及學生作品等。前往校園內排灣族石板屋建築前，長百國小學童興奮地向南大的大哥哥、大姊姊們介紹石板屋的建築特色與文化意涵，對於自身文化充滿著自信且勇於表達，展現民族實驗教育實施的成果。

南大師資生用心準備教學課程，應用臺灣原住民族族群文化元素，包含族飾、圖騰、家屋、神話故事等，設計族群文化課程與遊戲，帶領長百國小學童透過生動的影片或圖卡介紹，除了讓學童學習各族群文化特色，也讓學童在學習過程中建立更加開闊的族群視野。

參觀排灣族石板屋。(照片/臺南大學提供)

此外，南大、長百國小學童與當地部落耆老也一起搭蓋工作屋，大小朋友一起學習建材的整備，包含竹子的處理、石板的整理等，這都是在學校課程不會有的文化體驗，而搭建好的工作屋將成為長百國小的戶外文化學習教室，作為文化傳承學習之用。此外，南大學生與學童也在校園內文化植物區進行傳統植物認識，了解原民傳統的糧食作物，並合力進行紅藜採收，感受採收的歡喜。

長百國小校長同時也是南大校友的陳世聰校長，以學長的身分與南大學弟妹進行分享，期許大家能在長百國小中汲取到寶貴的原民教育經驗，並將自己的人生座右銘「責任心、榮譽感」送給南大學弟妹們，相互鼓勵。

侯學務長表示，部落民族實驗教育經過這幾年的發展，已經略有雛型也會是未來發展趨勢，但發展中最缺乏的就是專業師資，尤其是具有部落經驗、文化底蘊及敏感度的師資，期許南大原民師資生在學習教學專業外，也應多認識與學習族群本位教材的編制與課程設計，未來能返鄉服務，為原民教育盡心力。