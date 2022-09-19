苗栗縣府教育處19日透過苑裡鎮蕉埔國小與後龍國小連線方式，辦理實體線上混成公開授課，展現苗縣數位學習環境，縣長徐耀昌等人到場觀摩，並期勉各校持續推動數位學習。
行政院今年推動「班班有網路，生生用平板」政策，苗栗縣府配合成立「數位學習精進方案專案辦公室」，並獲教育部核定辦理「推動中小學數位學習精進方案」2億3051多萬元經費。
教育處指出，其中1億7796多萬元，作為採購1萬2221台學習載具，並由各校提出軟體需求，搭配載具活化教學，同時培育苗縣數位平台講師超過100人次，辦理教師研習逾50場次，預計今年可超過6成老師具備基本數位教學能力。
縣長徐耀昌指出，終身學習與優質教育是目前教育的主要趨勢，縣府在行政院去年發布「班班有網路，生生用平板」的數位學習精進方案後，便著手規畫相關措施，以跟得上時代腳步。
徐耀昌說，數位教學未來將是常態，他希望各校老師能具備線上教學能力，並結合更多元有趣的教學方式，啟發學生的學習興趣。
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