花蓮春日國小受地震損害情況嚴重。（教育部提供／林志成台北傳真）

為了解東部地區學校受地震損害狀況，行政院院長蘇貞昌、教育部部長潘文忠今天到花蓮視察春日國小。潘文忠先核定花東縣市各500萬元，由地方政府統籌運用於校園水、電、通訊、安全評估等緊急復原工作，後續經費若有不足，教育部也將全力協助。

春日國小連通走廊受地震影響倒塌，該通廊連結的風雨教室有一柱子因通廊倒塌而受損，而另一側的教學大樓則是有水管破裂、天花板輕鋼架掉落情形。經教育處及學校請技師進行評估，風雨教室及教學大樓並無結構受損。學校刻正進行校園整理及復原，預計於本周完成，而本周的課程則改採線上教學。

蘇貞昌特別請學校在學生回校上課前，再檢查校園的每一處，確保在動線變化、機具進入、施工時，全校所有老師及學生安全。也請縣政府儘量提供學校協助，讓學校儘速回復正常運作。

除了春日國小外，潘文忠也到玉里高中及樂合國小視察。玉里高中受到斷層帶影響，地面及牆面有多處龜裂情形、部分圍牆倒塌、連接走廊有裂縫。樂合國小受損情況包括多處地面裂開、5年級教室裂縫等，學校初部評估沒有立即性危險。

除了花蓮縣外，台東縣也有多所學校受地震影響，亟需進行復原，國教署透過相關通報及與教育處即時聯繫，對於整體校園受災狀況均有掌握。

潘文忠指示國教署協助花蓮縣政府、台東縣政府緊急搶修復原所需經費，考量多項復建工程經費尚在評估作業中，先行核定花東縣市各新500萬元由地方政府統籌運用，如果前述緊急復原經費不足，也可再報請教育部協助。

至於部分災損較為嚴重，需要後續重建經費者，則將透過行政院工程會「災後復建工程」專案、教育部及地方政府災害準備金共同協助，教育部後續亦將配合行政院工程會採從速從寬審查。