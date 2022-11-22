品德教育是國民教育的首要目標，臺南市為強化校園品德教育，持續鼓勵各校推動實踐性的品德教育，並營造友善與正向的校園學習環境。目前已連續2年，每年都有4所學校獲得教育部品德教育特色學校的肯定。今(111)年獲得教育部「111年度品德教育特色學校」殊榮學校為南新國中、大成國中、下營區甲中國小、永康區勝利國小，獲獎校數全國居首，同時南新國中更是唯一獲邀將於12月23日表揚大會上進行經驗分享的國中代表，展現臺南品德教育推展成效，供全國學習。

黃偉哲市長表示，養成學生好品行並於生活中實踐，是臺南市推行品德教育的理念，透過「學校落實推動、教師多元教學、學生典範學習」的實踐策略深耕品德教育，鼓勵各校透過師生成長、家長參與、公私協力結合校本課程發展特色策略，進行校內外資源整合，建構優質的友善校園文化，達到境教與身教的潛移默化效果，同時擴展到家庭與社會教育，延伸品德教育學習成效。

教育局長鄭新輝表示，為扎根校園品德教育工作，臺南市於109年規劃推動「品德教育領航學校」，利用教師工作坊、品德教育融入班級經營、創意圖卡設計等方式，鼓勵學校運用創意推動品德教育教學活動，經學校巧思結合校園課程及情境布置，以身教、言教及境教等多元方式，引導學生實踐「自發」、「互動」、「共好」的精神，逐步培養學生互敬互重的公民素養。

甲中國小-體驗反思-防災宣導進而反思老人家照顧。(照片/臺南市教育局提供)

教育局表示，今(111)年4所獲得全國品德教育特色學校，經過全市初賽選拔後推薦全國，能過獲得全國典範實屬不易。南新國中以「有品南新 美力校園」為規劃主軸，培養學生「有藝、有墨、有德、有愛」，結合校內外資源，增加生活與學習經驗，讓學生能夠探索自我、發展自我。大成國中以 6E 教學法，強調品格教育為主的校內多元活動設計並安排品格典範強化學生向上學習動力，辦理關懷社區表演及公益活動擴大學生品格視野，深入社區服務實踐品德核心價值。

大成國中-辦理SH150班際拔河比賽-體育課融入品德教育，以凝聚班級向心力，為班爭取榮譽(照片/臺南市教育局提供)

南新國中-健康路跑融入品德教育，培養堅持不放棄為精神，鼓勵同學超越自我。(照片/臺南市教育局提供)

甲中國小以「關懷人群、關注時事、關切土地」為願景，強調讓學生建構為自己所屬土地或生活場域的品德信念，透過閱讀、藝術社團潛移默化，以山野體驗、海洋除廢來友善地球。永康勝利國小EQ課程配合定期製播「情緒EQ熊蓋讚」節目進行公播，以好人好事大聲說的行動教育，讓孩子學會感恩，利用彩虹劇場及講述品德故事內化正向品德行為，營造有溫度的品德校園。