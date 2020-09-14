57歲美國男星強尼戴普（Johnny Depp）和前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗官司還在法庭上交鋒進行中，但身為風流的男神，強尼戴普也不忘發展下一段感情，根據外媒報導，他近期火熱搭上33歲德國女星蘇菲赫爾曼（Sophie Hermann），兩人被指出現身在倫敦高級酒店約會，足見關係十分密切。

蘇菲擁有173公分的模特兒高挑身材，是英國名媛、富二代真人秀節目《Made In Chelsea》的班底，私下的她是一位時裝設計師，更是德國服飾品牌 Mustang 創始人的孫女。身材極好的她時不時就發出辣照圈粉。

在 Instagram 查看這則貼文 SOPHIE HERMANN（@xxsophiehermannxx）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 10 日 下午 12:15 張貼

近日。蘇菲發出一張裸身泡牛奶浴的美照，側露美胸及翹臀，美腿半泡在浴缸的畫面相當引人遐想。蘇菲積極的運動習慣讓她擁有姣好體態，不論是靜態的瑜珈，還是激烈的拳擊運動都難不倒她，讓她養成全身上下沒有一絲贅肉的好身材，超深馬甲線、川字腹肌及堅挺美胸令人稱羨。

在 Instagram 查看這則貼文 SOPHIE HERMANN（@xxsophiehermannxx）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 1 日 上午 8:50 張貼

據悉，先前蘇菲主動將把電話號碼寫成紙條，塞在強尼戴普的吉他弦中，才開啟兩人的緣分，透過熱線相談甚歡培養感情，兩人目前狀態熱戀中，絲毫不被官司影響，相差24歲依舊愛得濃烈。

在 Instagram 查看這則貼文 SOPHIE HERMANN（@xxsophiehermannxx）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 17 日 下午 2:09 張貼