Darren邱凱偉出道超過16年，除了歌唱與戲劇，近來也跨足舞台劇。搭配MOSCHINO oversize飛行外套7萬3300元、MSGM比中指T恤6800元、MSGM黑牛仔褲1萬1800元。（JOJ PHOTO攝）

MSGM九命怪貓LOGO連帽大學衫，9300元。（MSGM提供）

MSGM九命怪貓海報緹花毛衣，2萬1500元。（MSGM提供）

MSGM狼人蛻變印花短袖襯衫，1萬2500元。（MSGM提供）

公視熱播夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》連3周收視破4，飾演餅鋪長子「蘇秉忠」的Darren（邱凱偉），敗家惹人厭，一票觀眾被他氣得牙癢癢，戲劇討論區全都一片罵聲，但被罵人氣卻越旺，獲義大利高端潮牌MSGM與MOSCHINO之邀拍時尚，大展秉忠拜金風。

Darren出道達16年，過去也曾組樂團「浪花兄弟」，更是學習藝術設計出身，能文能武，近年多以戲劇演出為重心。聊起蘇秉忠，他得意地說，可跳脫過去常被定型的富二代翩翩公子形象，「演員應該要像變色龍，能被觀眾深刻記住就是成功了。」

戲裡他是傳統餅鋪接班人，而戲外他老家就是知名屏東百年中藥行，現在只靠母親獨自在家鄉經營，也考慮到未來接班問題，Darren笑說：「我小時候就是喝中藥長大，感冒時媽媽就給我來一碗。」現在身體倒也強健，如何在兼顧演藝事業下，延續家族傳承，也是目前所煩惱的規畫。

一反劇中蓄鬍、老練正式的形象，Darren穿上「小屁孩風」般的豹紋元素與飛行外套、浮誇項鍊T恤等，加上私下保持的自在笑容，秀出的體態與活力與少男無違和，像是MSGM今年秋冬男裝以恐怖電影元素作為本季靈感，色彩豐富又有故事性，他大方表演不同流行的拍照姿態，讓他根本宛如回到20歲般青春。

雖然受到新冠疫情衝擊，近期有到馬來西亞的拍攝行程，即便來回要隔離快1個月，卻讓Darren非常期待品嘗當地「娘惹菜」，隔離期間他準備好在房間畫畫，獻出藝術設計的專業，「我熱愛畫靜物、畫物品，像是帽子、球鞋等，過程非常充實又平靜。