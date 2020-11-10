32歲大陸女星張天愛（Crystal）以美艷的高顏值臉蛋及168cm逆天身材走紅，除了精緻五官，更靠自然演技圈粉無數，曾拿下大眾電影百花獎最佳女配角提名， 演藝成績亮眼。近日，她以皮衣造型帥氣現身直播活動，貼身穿搭展現養眼體態。

皮衣向來是女明星們的衣櫃必備收藏，一穿上就能凸顯出強大氣場，不僅簡約百搭，更是可帥氣可火辣的單品，張天愛近期就穿出黑色皮衣，她選穿可以凸顯纖瘦身材的合身款，搭配上短版版型來拉高身材比例，不過最心機的是，她選擇以吊帶內衣作為內搭，大方露出白皙鎖骨，展現迷人女人味。

張天愛皮衣緊褲若隱若現長腿 冷艷氣場高級破表（圖／摘自微博@ Crystal张天爱）

除了上半身令人驚艷，張天愛在下半身更選擇貼身黑色緊褲，把她纖瘦白皙的長腿若隱若現展現出來，不僅腿部線條性感，完美融入女人味，看起來精緻又帥氣，整體造型十分吸引眾人目光。

張天愛皮衣緊褲若隱若現長腿 冷艷氣場高級破表（圖／摘自微博@ Crystal张天爱）

人美身材好的張天愛，時常宣揚自己的時尚理念，她貼文中寫下：「不潮不出街。」只見她為了搭配這身個性穿搭上，特別把黑長髮綁成清爽高馬尾辮，意外給人一種高冷艷麗感，讓粉絲們看了紛紛回應狂讚：「絕美張張」、「張天愛最辣」、「今日份酷酷的愛」、「我來啦姐姐」、「小愛真美」等。