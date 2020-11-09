大陸女星楊冪以《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《三生三世十里桃花》等多部夯劇拿下「陸劇女王」封號，不僅演技深獲肯定，更以姣好的纖腰身材及高顏值圈粉無數，強烈的個人風格頗受喜愛，一舉一動都是眾人關注的焦點，尤其她的穿搭品味也成為粉絲們追求的目標，堪稱行走的「爆款製造機」。

以下就來公開楊冪近期出場率最高靴款！首先第一雙是今年每個女孩都要收的中筒靴，比起帶跟的短靴、高跟靴更沒有侵略性，卻能穿出滿滿潮流感，建議挑選的時候讓筒高的位置落在膝蓋下，就可以簡單穿出超細的小腿，完全不用擔心會顯胖，非常推薦給有小腿肌的人嘗試看看。

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接著則是超耐穿又有份量感的馬汀款厚底靴，可說是不分季節春夏秋冬都好搭的經典靴款，甚至跟任何單品都可以完美搭配，從楊冪的示範來看，無論是全套正式的白色西裝還是毛衣配上皮褲，都意外超搭，一套上腳就能展現出個性，更能襯托出逆天的鉛筆腿。

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看完楊冪的腿精女神搭法是不是讓人超心動呢？快趁天氣越來越冷之前入手一雙吧！