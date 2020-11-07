33歲大陸女星趙麗穎以甜美可愛的形象走紅，靠著出演《新還珠格格》中晴兒一角開始獲得關注，後續則靠《花千骨》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等古裝劇紅遍兩岸三地，坐穩新一代「戲劇女王」地位。

趙麗穎和男星馮紹峰婚後育有1歲兒子「想想」，雖然升格當媽媽，她依舊維持著少女般的身材，時尚魅力也備受粉絲們肯定，近日，她身穿一套清新色調的西裝出席活動，整體造型超級減齡又有型，絲毫看不出是年過30的辣媽。

趙麗穎最強示範BABY藍西裝 清新穿搭秒變身甜酷女孩（圖／摘自微博@赵丽颖工作室）

趙麗穎選穿來自 Helmut Lang 的西裝，是今年度最夯的「BABY藍色」，屬於清新甜美的少女色系，搭配上個性西裝意外有種反差感，清爽的風格十分亮眼，這套西裝外套採取短版的設計，在版型剪裁上非常特別，不容易撞衫，而下半身則是搭配了高腰短裙及黑色綁帶高筒靴，一秒襯托出纖細的筷子腿。

趙麗穎最強示範BABY藍西裝 清新穿搭秒變身甜酷女孩（圖／摘自微博@赵丽颖工作室）

仔細觀察可發現，趙麗穎讓突出的美腿巧妙成為亮點，很值得大家偷偷學起來！這套甜酷女孩穿搭一曝光就廣受好評，令人看了紛紛大讚：「腿真的白又直又長」、「老婆阿趙也太好看了吧！好想親自在你身邊感受你的魅力」、「女神辣媽媽」、「編髮太美」、「姐姐好好看」等。