33歲大陸女星劉詩詩以古裝女神形象深植人心，天生脫俗的古典臉配上空靈氣息，讓她縱使成為辣媽依舊坐穩「氣質女神」封號，一舉一動都是粉絲們關注的焦點，近日，劉詩詩在公開活動上穿上一套藍色星空裙，展現輕熟的優雅魅力引發熱議。

劉詩詩身上的禮服來自婚紗品牌 SUSU COUTURE，以淡雅的灰藍色薄紗組成，正面有著平口花邊設計，細節看起來精緻吸睛，在下身則以拼接造型增加層次感，搭配上深藍色的腰帶，拉出腰線的位置，一秒勾勒出她的水蛇腰，展現良好的身材比例。

劉詩詩灰藍星空裙透驚人纖腰 絕美一字肩仙氣逼人（圖／摘自微博@FashionLock）

學舞出身的劉詩詩擁有姣好體態，從天鵝頸、鎖骨線一路美到直角肩，在駕馭一字露肩禮服幾乎是無往不利，因此她可說是完美襯托出這套藍色裙子的美，抹胸設計讓白皙的皮膚看起來更透白，體現出她獨特的優雅冷艷氣場。

劉詩詩灰藍星空裙透驚人纖腰 絕美一字肩仙氣逼人（圖／摘自微博@FashionLock）

今年是劉詩詩出道第16週年，至今依舊人氣居高不下，粉絲們看了紛紛回應狂讚：「劉詩詩是仙女本人吧，好美」、「最美麗的姐姐」、「詩爺又美出新高度」 、「靜態圖比動圖還要美」、「太柔美夢幻」等。