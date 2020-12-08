38歲大陸女星譚維維以女性歌唱選秀節目《2006超級女聲》出道，靠著魅惑外型及好歌喉走紅，強大高音唱腔被譽為「神仙嗓音」，深受大票粉絲喜愛。近日，譚維維身穿帥氣的皮質外套搭配包臀裙拍寫真，展現熟女的魅力。

譚維維近日在個人微博曬出一組美照，只見她留著一頭齊耳直短髮，並化上復古妝容及紅唇，凸顯出強大的明星氣場，幹練氣質超圈粉，在穿搭方面，則穿出秋冬正夯的皮質外套，下半身搭配緊身包臀裙，讓婀娜多姿的曲線全被看光。

大陸女星譚維維以女性歌唱選秀節目《2006超級女聲》出道，靠著魅惑外型及好歌喉走紅。（圖／摘自微博@ 谭维维）

譚維維上身選穿的皮衣在衣領處有著荷葉邊設計，穿起來減齡效果滿分，她在深色外套內巧妙穿上千鳥格的內搭，以撞色搭法凸顯年輕氣息，下身則搭配貼身的包臀裙、紅色長皮靴，拉長美腿比例，展現性感霸氣的女人味。

譚維維留著一頭齊耳直短髮，並化上復古妝容及紅唇，凸顯出強大的明星氣場。（圖／摘自微博@ 谭维维）

譚維維一身搭配看起來超高挑，整體曲線優美又氣場十足，令粉絲們看了大讚：「譚老師終於發新圖啦」、「眼神超撩人啊維維子」、「新鮮的美膩姐姐呀」、「譚姐，求你多參加節目，多上綜藝，想听你唱歌了」、「用眼神殺死我」等。