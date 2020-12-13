23歲大陸女星關曉彤長相甜美、氣質清純，有「國民閨女」的稱號，尤其纖細修長的衣架子身材，稱羨許多人，但日前她參加活動走紅毯時，卻因一套亮片透膚禮服引發熱議，遭批太醜，而昨（12日）她出席另一場盛典終於扳回一城，宛如公主的絕美造型，

關曉彤12日現身國劇盛典，身穿一襲淡黃色星光裙，搭配公主頭髮型，整個人散發優雅氣質，被大讚仙氣滿分，網友更形容她就像迪士尼的貝兒公主，紛紛留言直誇「仙女本仙」、「太美了吧」、「絕了」、「造型師請繼續保持」，受到一片好評。

而其實關曉彤日前參加COSMO時尚盛典時，才因一套亮片透膚短版上衣搭配前短後長黑色蛋糕裙的造型，被網友醜、顯老，甚至把話題「關曉彤能不能換個造型師」送上熱搜榜第一名。

關曉彤被讚像貝兒公主。（圖／翻攝自微博）

關曉彤12日的紅毯造型受到一片好評。（圖／翻攝自微博）

這回關曉彤以公主造型亮相，她昨在後台接受訪問，就透露為了保暖，其實篷篷裙裡特意穿靴子，而談到之前因為造型問題引發爭議，是否曾想過換造型師？關曉彤就調侃稱：「造型師賴著不走，我也沒辦法。」

事實上，粉絲都知道關曉彤和造型師已合作4年，交情太好才會如此開玩笑，她的一句玩笑話算是緩頰了之前粉絲的怒氣，逗趣的回應就被讚情商很高。

(中時新聞網)