今年2月5日，一名20歲少女才剛出獄，男友就載她前往摩鐵開毒趴，狂歡21小時後，少女突然失去生命跡象，男友等人怕被通緝，將少女送到號稱「黑道急救站」診所；加上6月間該醫院院長女兒爆醫療糾紛，讓這間「慶生醫院」再度引起討論。

慶生診所（原為慶生醫院）位於台北市林森北路，現在是一間醫美診所，但過去曾被稱做「黑道急救站」，因為當時只要是黑道的人受傷、或是火拼中槍、各種刀傷，全都會到慶生醫院救命，黑道之間更是流傳「慶生救不活，送到其他醫院也沒用」、「只要有命進去，就能活著出來」。

慶生醫院收費並不便宜，治療費用動輒超過10萬元，但慶生累積多年刀槍外傷急救經驗，以及不主動通報警方等，備受當時的黑道分子信賴，許多槍擊要犯，像是綽號小馬哥的楊瑞和、殺警惡龍陳新發、還有犯下轟動社會的白曉燕命案嫌犯林春生，都曾被送往慶生急救。

其中最能突現慶生醫療技術，屬前四海幫中常委「法國趙」張肇麟，遭保鑣持刀砍46刀、挑斷腳筋、手筋，立刻送進慶生醫院急救後，之後再送往美國顯微手術縫合，多年後張肇麟被刑事局逮捕時，手腳完全不見異常，可見慶生醫院在第一時間對於刀傷槍傷處理的專業程度。

有關慶生傳言非常多，像是醫院裡的手術室，與一般醫院大不相同，是用鐵欄杆將內外隔開，避免黑道分子干擾手術；曾有一名醫師，正在搶救槍傷病患時，仇人拿著開山刀闖進手術室要尋仇，醫師不害怕，而是拿著沾滿血的手術刀，大聲指責對方，並將其趕出手術室，霸氣行為至今仍是知名的「都市傳說」。

後來中山分局要求，慶生收治槍械刀傷者必須通報，且派員警24小時站崗，許多黑道分子不再上門，病患流失難以經營，慶生於2006年10月，從醫院降級為診所，之後便轉型成醫美診所，不再是道上知名的「黑道急救站」了。

(中時新聞網)