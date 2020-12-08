大陸女星周筆暢因參加歌唱節目《超級女聲》（簡稱超女）獲全國亞軍後火熱出道，除了歌藝驚人，更擁有自創潮流品牌「Begins」，穿搭品味備受廣大粉絲肯定。近日，周筆暢以一襲深V黑紗裙亮相時尚活動，以性感幹練風吸引眾人目光。

周筆暢近日受邀出席 HUISHANZHANG GALA DINNER 時尚盛宴，她穿上一襲黑色鎏金亮片紗裙登場，正面的深V設計惹火破表，一路從大開逼進肚臍，在肩膀處則有蓬鬆的網紗設計，在纖腰兩側則有透視感，襯托出纖細的曲線，看起來魅惑又奢華。

周筆暢以一襲深V黑紗裙亮相時尚活動，以性感幹練風吸引眾人目光。（圖／摘自微博@BeginsStudio）

周筆暢的穿搭風向來很有自己的風味，兼具中性及性感混搭風，先前她現身COSMO時尚盛典時，也以一套黑白拼接長裙成為當天的焦點，經典的撞色組合加上露肩設計，讓整體造型更有小心機，細節相當耐人尋味。

周筆暢的穿搭風向來很有自己的風味，兼具中性及性感混搭風。（圖／摘自微博@时尚COSMO）

周筆暢一系列美照令粉絲們看了大讚：「盛宴上的周老闆」、「漂亮的周筆暢妹妹」、「比夜色更撩人」、「光彩奪目，被妹妹的美貌所征服」、「周姐太可了」等。