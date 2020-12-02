2020年新冠肺炎重創全球演藝圈，卻是蕭淑臻的豐收年，不僅戲約接踵而來，還如願拿下金鐘獎最佳女配角獎。她感慨地說，金鐘獎對她的意義重大，在演藝圈辛苦耕耘十幾年，終於見到了成果，證明一切的付出犧牲不是白費，這些年堅持留在演藝圈沒有轉行，是正確的抉擇。

投入演藝圈十餘年的蔡淑臻曾一度懷疑自己，最近喜獲金鐘獎，讓她重拾了自信，佩戴蕭邦（CHOPARD)珠寶更添光彩。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／MSGM）

蔡淑臻的感慨不是沒有原因，從模特兒出身的她，知道當模特兒無法久長，曾打算要在28歲時轉行當化妝師，沒想到意外搭上了「名模熱」，順勢轉行當了演員。十幾年下來，蔡淑臻遇過挫折、也遭逢低潮，甚至曾長達兩年沒有工作，讓她不得不懷疑自已是否選錯了行，是否應該早早轉行當化妝師。

蔡淑臻與蕭邦（CHOPARD）珠寶十分有緣，模特兒時代曾多次受邀展演蕭邦珠寶，留下美好的回憶。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／ Fendi）

她笑說，頒獎當天一早她還得拍戲，到了下午還走不開，導演特地安排替身幫她檔了一場戲才得以脫身，就是想著這個獎對她來說太重要了，非出席不可，「我為了準備上台背感謝詞，背了有八百遍了，背得滾瓜爛熟，但一上台還是腦子一片空白，因為實在太開心了。」蔡淑臻笑說，拿到獎的當下她激動到全身發抖，最大的感觸就是「不再懷疑自己」，從此有了自信，也更加篤定。

蕭邦L’Heure du Diamant鑽表，表圈共鑲嵌13.22克拉鑽石 ，512萬2000元。（CHOPARD提供）

蔡淑臻透露，最近她接演一齣輕喜劇的女主角，將她隱藏在內心的搞笑因子整個激發出來，拍戲地點選在桃園、新竹等美食之都，拍戲的過程好吃又好玩，十分歡樂，為此她還胖了兩公斤，期待再創演藝事業另一個高峰。

蕭邦L’Heure du Diamant鑽表，公平採礦認證玫瑰金表殼，表圈共鑲嵌4.38克拉鑽石，175萬元。（CHOPARD提供）

蔡淑臻得獎後接受本報邀請進棚拍攝蕭邦（CHOPARD）時尚專題，穿上華服佩戴蕭邦的珠寶與鑽表入鏡，以模特兒的專業詮釋珠寶之美，她笑說當模特兒的好處，就是親自經歷、接觸美麗的事物，過去與蕭邦珠寶合作多次，不論是佩戴經典Happy Diamonds珠寶，或是動輒千萬的Red Carpet系列頂級珠寶，都讓她留下美好的印象，是一輩子都忘不了的美好記憶。

蕭邦拓帕石藍寶石耳環，公平採礦認證白金打造，176萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦拓帕石藍寶石項鍊，公平採礦認證白金打造，121萬。（ CHOPARD提供）

蕭邦Happy Spirit項鍊，公平採礦認證玫瑰金與白金，含3顆滑動鑽石，18 萬7000元。（CHOPARD提供）