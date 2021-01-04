還有甚麼比揹上牛年包款更時尚的方式迎接新的一年？在2021年2月12日農曆新年來臨前，法國Longchamp品牌特別推出專為牛年設計的限量版Le Pliage® Cuir，牛被認為是誠實、勤奮的動物，牛年限量包可愛到令人難以抗拒！

柔軟的黑色馬諦斯羊皮上以絹網印刷呈現萌趣的白色小牛，一雙圓滾滾的大眼睛、兩個漂亮的小牛角和一個嫩粉色的鼻子，療癒的模樣讓人不禁想要撫摸一下，搭配著一朵象徵美好祈願的小雛菊，花朵一直延伸到袋蓋上，藉紅色按釦點綴花蕊，巧妙的設計讓人眼睛為之一亮。

Longchamp非常注重每樣作品的創作細節，每一處環節都能看到巧思與用心，本次Le Pliage® Cuir牛年包款設計裡也埋藏著驚喜，翻開包蓋時，可見袋蓋內面的白色皮革上印有幸運雛菊，展現勃勃生機，夢想開花。

牛年包袋蓋內面的白色皮革上印有幸運雛菊。（圖／品牌提供）

而可拆卸的皮革揹帶一側飾有同樣的小雛菊印花，另一側則以亮眼的新春紅色象徵對新年的喜樂與盼望。而配件方面更有牛頭及小奶瓶牛皮吊飾，可愛模樣簡直讓少女們全陷入瘋狂。