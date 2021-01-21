唐吉訶德 DON DON DONKI西門店19日開幕，清晨5點半就有人到場排隊，達到上千人盛況，人龍綿延超過500公尺，近日因本土疫情爆發，全民防疫意識激增，翌日到訪人數不若首日盛況，白天已經可以不用排隊入場，但下班時間仍湧入人潮。

美妝達人觀玲表示，開幕可能有很多網紅要拍片，加上媒體推波助瀾，才湧入大量人潮，因為疫情大家開始節制，多數消費者沒有那麼瘋狂，所以基本上早上9點到10點都很空， 10點之後人就開始慢慢多起來了。她也觀察，人多除了危險之外，根本不能順利轉彎拿東西，沒有購物品質，所以如果要來的話就是早上9點，逛完剛好可以到熟食區採購。

傍晚湧現人潮，也帶動西門商圈業績。（觀玲的女力強化研究所提供）

唐吉訶德登台吸引人潮湧入。（ DON DON DONKI 提供）

觀玲也提醒，口罩一定要戴好戴滿，而且拿籃子之前，她都會把籃子的提把用消毒濕紙巾擦過，做好防疫才能保護彼此健康。

記者實際走訪也發現動線上並不友善，首日人潮湧入，但動彈不得的景象也讓人許多人卻步，業者也推出線上購物機制，賣場則限制350人入場，店外的食物外賣區為獨立區域，不用進到店內也可購買。全民糾察隊的時代，消費者當自律自強，出入公眾場所配戴口罩，才是安全之道。