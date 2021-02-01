國民衛生紙舒潔1971年推出首包原生紙漿衛生紙以來，迄今50週年，業者特別推出5款限量「舒潔一家之組」積木，小而精緻呈現家的美好與溫馨，其中復刻版貨車的車牌號碼為1971，巧妙呼應舒潔生產首包衛生紙的年份，別具巧思。

限量積木組集點送活動自即日起至28日止，消費滿150元贈1點，特殊品項可加贈點數，集滿5點即可兌換舒潔貨車組，集滿8點則可於舒潔廚房組、舒潔廁所組、舒潔臥室組、或舒潔客廳組中任1組，各組限量3000組，換完為止。