國民衛生紙舒潔慶50周年 推出限量紀念積木 18:372021/02/01 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民衛生紙舒潔1971年推出首包原生紙漿衛生紙以來，迄今50週年，業者特別推出5款限量「舒潔一家之組」積木。（品牌提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民衛生紙舒潔1971年推出首包原生紙漿衛生紙以來，迄今50週年，業者特別推出5款限量「舒潔一家之組」積木，小而精緻呈現家的美好與溫馨，其中復刻版貨車的車牌號碼為1971，巧妙呼應舒潔生產首包衛生紙的年份，別具巧思。 限量積木組集點送活動自即日起至28日止，消費滿150元贈1點，特殊品項可加贈點數，集滿5點即可兌換舒潔貨車組，集滿8點則可於舒潔廚房組、舒潔廁所組、舒潔臥室組、或舒潔客廳組中任1組，各組限量3000組，換完為止。 不畏疫情嚴峻 屏東業者搶年菜外帶商機 2021橘子嘉年華開展 10大端遊與手遊百萬虛寶大方送 #舒潔 #衛生紙 #國民 #積木 #首包 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情再起 飯店年菜外帶業績逆勢成長 18:232021/01/31 旅遊 WeMo搶攻春節出遊 活動期間新用戶天天免錢騎 16:242021/02/01 財經 《尹STAY》尹汝貞開民宿不夠 又開樂園旅館找初戀 12:142021/01/29 娛樂 歡慶25周年 LA NEW多機能山形鞋王 走春首選 04:102021/01/28 產業特刊 陳菊出席「守護正義傳承90-監察院90周年院慶特展」開幕儀式 16:442021/01/29 政治 小朋友花2月6千積木蓋警分局摸型 分局長到訪認證直呼：超像 13:302021/01/29 寶島 動漫節口罩大軍 2月再現 04:102021/01/30 財經要聞 大河屋插旗天母大葉高島屋 屋臺料理全新登場 04:102021/01/30 產業．科技 九族櫻花蓄勢待發 春節後迎來浪漫花季 17:492021/01/30 生活 親子入住積木免費搬回家 晶華寒假「玩」很大 09:302021/01/29 生活 中火除役藍營提案興達電廠卻被封殺 環團怒：把南部人當三等國民 09:262021/01/30 政治 時尚熱門新聞 劉亦菲頂粉紅色新髮辣秀長腿 神仙尺度全開 - 名人 - 時尚 楊冪登台秀9頭身長腿 雙丸子頭火辣反差萌翻 - 名人 - 時尚 《延禧》最美妃子胸口鏤空 上下全開辣秀豐滿好身材 - 名人 - 時尚 177cm辣媽深V連體褲洩亮點 前凸後翹曲線太惹火 - 名人 - 時尚 TWICE全員到齊美照狂發 子瑜下半身腿部全開超火辣 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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