嘉柏麗・香奈兒創造的抽象香調香水，她在1921年與沙皇的調香師恩尼斯・鮑共同打造。（香奈兒提供）

性感女星瑪麗蓮夢露1952年登上《生活雜誌Life Magazine》封面，當時記者問她睡覺都穿什麼？她說：「香奈兒Chanel N°5！」她「穿」著幾滴香奈兒N°5入眠，這句經典名言也成為N°5百年傳奇經典的一頁，讓 N°5自此聲名大噪，成為每個女人都想穿上的華服。

今年適逢N°5歡慶百年，嘉柏麗・香奈兒在1921年與沙皇的調香師恩尼斯・鮑共同打造出抽象香調香水， 顛覆當時單一配方的香水做法，透過乙醛為香氛帶來變化，成為一款「一款聞起來像女人的香水」，抽象而迷人，無法辨識出單一配方，香奈兒女士強化了茉莉、依蘭依蘭和玫瑰的香氣，讓人就像手上握著一束花所綻放的芬芳，各有姿態，卻難以拆解，迄今其配方仍是香奈兒最高機密。

瑪麗蓮‧夢露選擇N°5作為睡衣，身上僅穿著幾滴N°5入睡。（香奈兒提供）

香奈兒女士強化了茉莉、依蘭依蘭和玫瑰的香氣，難以破解的傳奇配方。（香奈兒提供）

「N°5」的由來有各種傳奇說法，無需懷疑的是「5」就是香奈兒女士的幸運數字，自小為她帶來好運，據傳香奈兒女士選擇了N°5，是因為它是第5號香氛樣本，她選擇了她所鍾愛的數字，不止命名簡約，香水瓶身也是採用簡約風，有稜有角、晶瑩剔透，還有切割成鑽石造型的瓶蓋，令人聯想起芳登廣場，這是香水瓶的典範，也是香奈兒女士將設計服裝的精神也放入香氛設計之中，風格永在。

在第2次世界戰結束時，美軍把N°5帶回美國，作為給親友的伴手禮，它同時也象徵著巴黎時尚還有自由， 當女星穿上瑪麗蓮‧夢露N°5入眠，也為這瓶香水更添浪漫綺想，這瓶20世紀的經典代表，成為首款在紐約現代藝術博物館的香水，普普藝術之王安迪・沃荷更以其瓶身演繹絹版畫，歷經百年演繹，穿上它睡覺的名人無數，女人也無數，在這百年裡，我們離香奈兒女士又近又遠，儘管斯人已逝，風格永存。