精品香氛JIMMY CHOO發表「I WANT CHOO 熾愛同名淡香精」,在命名上以「I WANT CHOO / I WANT YOU」展開性感誘惑。

在香調上以花香與香草香氣表現,品牌找來3位調香師Sonia Constant、Antoine Maisondieu、Louise Turner攜手打造撩人香氣,流線玻璃瓶身,裝載著蜜桃色的香水,外瓶上刻印著最新的JC浮雕LOGO,圓形光滑表面金色噴頭與磨砂感異材質展現品牌工藝。