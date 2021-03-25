精品香氛JIMMY CHOO發表「I WANT CHOO 熾愛同名淡香精」，在命名上以「I WANT CHOO ／ I WANT YOU」展開性感誘惑。
在香調上以花香與香草香氣表現，品牌找來3位調香師Sonia Constant、Antoine Maisondieu、Louise Turner攜手打造撩人香氣，流線玻璃瓶身，裝載著蜜桃色的香水，外瓶上刻印著最新的JC浮雕LOGO，圓形光滑表面金色噴頭與磨砂感異材質展現品牌工藝。
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精品香氛JIMMY CHOO發表「I WANT CHOO 熾愛同名淡香精」，在命名上以「I WANT CHOO ／ I WANT YOU」展開性感誘惑。
在香調上以花香與香草香氣表現，品牌找來3位調香師Sonia Constant、Antoine Maisondieu、Louise Turner攜手打造撩人香氣，流線玻璃瓶身，裝載著蜜桃色的香水，外瓶上刻印著最新的JC浮雕LOGO，圓形光滑表面金色噴頭與磨砂感異材質展現品牌工藝。
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