晚清最後一位握有實權統治的慈禧太后，上位時間長達47年之久，日常生活極度豪奢的她，就連上廁所這麼私密的事都是勞師動眾，不僅有宮女專門伺候，就連衛生紙的厚薄及乾濕程度也相當講究，宮女甚至被逼著苦練「嘴巴含水」的噴水絕活，背後原因讓人作嘔。

慈禧太后上廁所堪稱是一項大工程，過程中毋須自己動手，首先會有小太監搬來她的檀香木壁虎造型的特製馬桶，馬桶中會事先鋪上一層磨碎香木细末，假若有排泄物落下，就能立即包覆掩蓋異味；馬桶沿上也會墊上軟墊。待一切準備就緒後，宮女接著會為她寬衣，她只要坐在馬桶上用力就好。

解放完畢之後，擦屁股可說是最重要的環節，衛生紙不僅講究柔軟，裁切形狀也要統一，厚薄度更要適中，且每道清潔程序也都是由宮女伺候。

即便如此講究，但是慈禧依舊嫌衛生紙太硬，最後更突發奇想，要服侍她的每位宮女嘴裡含一口水，帶她排泄完之後，讓宮女技巧性地將嘴裡含著的水，均勻的噴灑在衛生紙上，不能太少也不能太濕，必須恰到好處，確保衛生紙柔軟舒適。

清潔完畢之後，再由宮女重新替慈禧更衣，最後在衣服上噴上香水才算大功告成。

至於為何宮女嘴巴必須要含一口水？原因在於若將衛生紙直接放入水中浸濕，在擦拭的過程中會出水，由宮女嘴裡含水噴灑衛生紙，不僅乾溼合宜，而且這口水經過人體加溫，與人體溫度一致，不冷不熱，用起來才舒服。