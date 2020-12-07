這樣的「私密畫面」竟然出現在公共場合，一名乘客在臉書爆料，有位婦人搭乘台北市公車299路線，直接脫褲子在公車上解放，婦人疑似想要拉屎，蹲在位置前面，不時出現用力的表情，誇張行為讓網友全看傻，不禁替公車司機感到悲傷。

網友在臉書社團「爆料公社公開版」，發布一段影片，影片地點就在299公車裡，一名戴眼鏡、穿黃背心的婦人，蹲在博愛座位置前方，疑似正在大解放，地板已經有一攤不明液體，但婦人似乎想要大號，蹲在那裡許久，看起來相當無所謂，但不時露出「嗯嗯」的表情。

婦人無所謂解放的樣子，讓許多乘客非常無言，紛紛刷卡趕緊下車，尤其另一名坐博愛座的婦人，也像逃難似的迅速下車，影片曝光後，掀起網友熱議，形容婦人是在練「蛤蟆功」嗎，不過更多人認為，這名婦人應該是生病了，家人如果看到，應該要帶婦人治療。

類似情況最為人知的，就是2016年有一名女子到超商借廁所，發現沒有廁所，竟直接跳上櫃檯，脫下褲子對著紙杯小便，最後還將整杯尿液喝下肚，脫序行為被監視器錄下，該段影片當時也在網路瘋傳。

(中時新聞網)