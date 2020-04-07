東漢末年，英雄豪傑輩出，「一代梟雄」曹操文韜武略，挾天子以令諸侯，他坐擁北方千里土地，手握百萬強軍，可說是傑出的政治家、軍事家。不過外界好奇的是，如此雄才大略者，三妻四妾實屬正常，但為何卻偏愛娶別人的老婆？事實上，背後原因相當現實！

眾所皆知，三國時期烽火連天、戰事四起，為了鞏固自己的地位，政治聯姻是攏絡達官貴人的最強手段，大大提升人脈版圖，而細數曹操的14位妾室中，就有數位曾經是別人的老婆，這些遺孀其中不乏來自於將門之後，包括：劉夫人曾是北方軍閥袁紹之妻；杜夫人是呂布的部將秦宜祿之妻；至於尹夫人則是東漢大將軍何進的兒媳婦。

曹操看似風流成性的背後，最重要的原因不外乎是為了強大自己的家族背景，攏絡敵方的殘餘勢力；並且透過征服敵人後再征服敵人之妻，滿足強烈的征服慾望；最後則跟連年戰亂，人口極度缺乏有關，寡婦再嫁後就能生兒育女，人口增加對於生產力的恢復有很大的幫助，因此寡婦與否就沒有那麼介懷了。