在二次世界大戰時，德國納粹主義造成許多無辜人慘死，除了眾人聽到聞風喪膽的希特勒外，還有不少負責管理集中營的人，都有各種兇殘手段；在二戰後的戰犯中，德國有一名統領級女子伊爾斯，外表看起來純潔漂亮，但她卻有超可怕癖好，她的日用品全是用集中營裡的人的皮膚製作。

一戰後，德國有一名女子伊爾斯，出身於普通工人家庭，但因為當地戰後經濟蕭條，她的父母支撐不下去，皆因病去世，無依無靠的她只想找一份工作填飽肚子；直到二戰前納粹主義出現，26歲的伊爾斯毅然決然加入，短短5年就爬上集中營管理者的位置。

而當時伊爾斯管理的集中營和其他的沒有什麽不同，直到她遇到對納粹主義瘋狂崇拜的丈夫，對方不斷向她灌輸要將猶太人滅絕的思想，還給她體驗殺人的快感；導致伊爾斯開始用各種離譜的原因屠殺無辜的人，最可怕的是，她會把集中營裡的人的皮膚取下，再製作成各種日常生活用品，像是錢包、手套或燈罩等，令人難以置信。

二戰結束後，德國管理這些集中營的極權分子也被逮捕，伊爾斯被送上法庭審判，也將被處已死刑；但她在監獄裡，想到女戰犯懷孕就免死，居然開始勾引獄卒，和他們發生性關係後，成功懷孕。不過，儘管伊爾斯被判終身監禁，但失去自由的她，61歲時在牢房中結束自己生命。