全世界因疫情口罩需求量大增，供不應求的情形只好尋求其他方式，日前疫情指揮中心有教學如何用電鍋消毒口罩，讓民眾也爭相嘗試；日前有一名男子好奇沒電鍋能否改用氣炸鍋，沒想到釣出一名女網友實測，分享驚人成品照，讓眾人全驚呆，更有內行人直呼「別亂來」。

5日疫情指揮中心教學如何用電鍋消毒口罩，馬上有男網友在《批踢踢實業坊》發問，提到家裡沒有電鍋，可否改用同樣有高溫的氣炸鍋，更忍不住開玩笑「（消毒後）會不會脆脆的」；原PO的問題也引起其他人熱議，「要高溫，烘碗機有嗎？」、「明天請記者提問」、「援外1000萬口罩，然後叫人民口罩再利用？」、「別試吧」。

沒想到隔(6)日立刻有一名女子實測氣炸鍋消毒口罩，無奈地說「氣炸鍋把口罩上吸，塑膠碰到加熱的鐵管，整個融化冒煙」、「用氣炸鍋消毒口罩重點是，避免口罩被上吸」，並附上口罩被炸到焦裂的照片；事後女子也說，「口罩材料熔點低，記得在旁邊觀察避免發生悲劇」。

沒想到釣出一名女網友實測，分享驚人成品照，讓眾人全驚呆，更有內行人直呼「別亂來」。(示意圖/ 取自達志影像)

許多網友看完超震驚，紛紛搖頭，「果然有天才用氣炸鍋，氣炸鍋只是旋風烤箱變形」、「不能用烤箱啦，天兵」、「微波爐也不行吧，有的口罩壓條是鐵絲」、「氣炸鍋就是烤箱，用烤箱烤口罩？」、「還好沒搞到燒起來」、「口罩烤過可以繼續用是？有科學測試其過濾效果嗎？亂來」。