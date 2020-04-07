新冠肺炎的疫情持續延燒，政府為了民眾都能平均買到口罩，開始「實施口罩實名制」的政策， 但因為產量的關係，數量也有所控管，現在每人14天能夠買到9個口罩。中央疫情指揮中心指揮官陳時中5日在記者會示範蒸口罩的步驟教學，希望大家能夠將利用程度發揮到最大。一名男大生日前在家裡照做，沒想到竟然慘變焦黑的原料，讓他崩潰直呼「有人可以幫我問問時鐘〈中〉嗎？」

一名男大生在論壇Dcard發文，表示他看到陳時中日前在記者會示範乾蒸口罩的教學，還表示蒸完後的口罩戴起來熱熱的很舒服，味道也不錯。決定在家裡嘗試，沒想到一開鍋卻驚見他的口罩變成一塊焦黑的黑炭，還融化黏在鍋底，讓他無奈直呼「可以先為我的口罩默哀三秒鐘嗎？是因為沒放內鍋架？還是口罩過期？還是小電鍋比較厲害？有人可以幫我問問時鐘〈中〉嗎？」

文章曝光之後笑翻一票網友，不少人紛紛留言表示「不是直接放下去…，這根本是煎口罩」、「不能直接接觸鍋底啦」、「不要逆時中」、「有沒有內鍋架差很多喔」、「口罩被你煮熟了」、「我記得有說一定要內鍋架，不然會溫度太高融化，之後教學可能要看仔細一點」、「不好意思先笑爛了」、「有種口罩成屍的哀傷感」「直接回去石化工業。」。