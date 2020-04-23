大自然充滿了許多奇妙又有趣的事物，每種生物為了生存都會發展出一套獵食或躲避天敵的方法，而牠們在繁殖下一代後，便會將這些技能傳授給孩子們，就這樣世代相傳。近日，一段山鷸媽媽在教導孩子抓蟲來吃的影片在網路上瘋傳，超魔性的步伐讓許多人看到以後都忍不住大笑出聲。

有網友將這段影片分享到《Reddit》上，在畫面中可以看到，一隻體型較大的鳥媽媽身邊還跟著兩隻小隻的寶寶，三隻鳥正站在沙地上，不斷地一邊晃動著身體一邊邁出步伐，超魔性又可愛的「舞蹈動作」讓網友們看到後都笑翻了，紛紛留言：「中間的那個小傢伙感覺非常享受」、「這部影片需要來點配樂，每天換一首不同的歌」、「不如跳舞，捉蟲子不如跳舞」、「我腦子裡已經在配黑人抬棺的音樂了」、「我為啥情不自禁跟著前後晃動起了頭」。

不過有專業的網友就出面解釋，表示山鷸這個行為其實是為了將地底的蟲子給嚇醒，當牠們被驚擾而開始動起來時，就更加方便山鷸探測蟲子的位置，等到鎖定獵物後，山鷸就會用長長的鳥喙鑽進土裡，將蟲子給抓出來吃掉。