俗話說民以食為天，米飯更是華人不可或缺的主食，不過日前卻有一名女網友透露，使用電鍋煮飯時，竟聞到一股詭異的肉香味，讓她百思不得其解。直到打開電鍋檢查內部線路時才驚見數十具「乾屍」，畫面曝光後網友全看傻了。

原PO日前在臉書社團《爆笑公社》分享電鍋照，並透露煮飯時，電鍋疑似出現短路狀況，經常聞到「很香的味道」，直到拆下電鍋檢查線路時，才發現裡面竟然出現數十具焦脆的壁虎乾屍，部分壁虎的頭部甚至還能清晰辨識。

照片曝光後網友全被這一幕驚悚畫面嚇傻了，紛紛留言直呼「雞皮疙瘩起來了」、「還以為是魷魚絲勒」、「滿滿的壁虎啊啊啊啊啊啊啊啊」、「電烤蠑螈（誤」、「這可是上等蠑螈呢」、「這是壁虎墓園…挖人祖墳太過分了」、「一家人都去了」、「感覺嘎蹦脆」。

不過也有人打趣笑說「變中藥了」、「壁虎乾，這可是頂級乾貨啊」、「本草綱目有記戴：性屬温補」、「高級中藥材」、「泡酒剛剛好！」、「拿去賣中藥行」。