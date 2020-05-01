台灣民法規定，直系血親、直系姻親及旁系血親在六親等內者不得結婚，就是擔心容易生下基因缺陷的下一代，但外國也曾傳出表兄妹結婚的事情，總是讓人難以接受。大陸貴州有一名女子，去年得知舅舅罹癌後，她便開始細心的照顧對方，兩人甚至還結了婚，直到舅舅過世後，女子的母親氣得揭開女兒的真面目，讓這一場婚姻無效。

根據《澎湃新聞》報導，貴州貴陽市一名梁姓男子，於去年9月被檢查出罹患肝癌，且已是晚期，婁姓外甥女得知後，眼看舅舅沒有直系親屬幫忙照顧，於是主動搬去與舅舅同住，並擔負起照顧起居的工作，2019年9月29日兩人甚至還登記結婚，完全不在乎是亂倫的關係，直到今年4月9日，梁姓舅舅因病過世。

但梁男死後，婁姓外甥女的母親於 4月20日，向地方法院申請婚姻無效，指梁男死後無人繼承財產，因此女兒才會與對方結婚，且根據大陸法規《婚姻法》第七條規定，直系血親和三代以內的旁系血親禁止結婚，而梁男是婁女的親舅舅，因此婚姻明顯違法，而4月24日法院對此進行宣判，判處婁女與梁男婚姻無效。