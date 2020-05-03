水餃是許多人心目中的平價美食，不但價格親民，烹煮快速，更是居家必備存糧。不過就有網友好奇，「水餃怎麼燙才好吃？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人傳授烹調秘訣，直言這樣做「皮會比較Q！」

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，一時心血來潮打算煮水餃吃，但對於烹調手法不甚清楚，「是一鍋水燙到水餃熟呢？」還是「一鍋水下水餃後等水滾，再加一碗水讓水降溫，再等水滾，重複三次就可以關火，再悶一下水餃，就起鍋吃水餃了？」他好奇，「哪個方法燙出來的水餃比較好吃啊？有沒有八卦呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「水滾下水餃，再滾再加一杯水」、「水餃起鍋後用電風扇吹個幾分鐘」、「生水餃滾水下，加一次水；冷凍水餃冷水下；我是比較喜歡煎餃」、「我沒有再加水。不過有滴一點油和撒一點塩。冷凍水餃的話，冷水時就可以下鍋了，不用等到水滾」；不過也有人表示「我都用電鍋蒸，不用顧火，用蒸的皮會比較Q」。