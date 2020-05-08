野生動物警覺性高，若想近距離觀察牠們，非常不容易。英國一間製作野生動物電影的公司，為了能近距離拍攝猩猩的日常生活，因此突發奇想做出擬真猩猩機器人，並將其混入猩猩群中，沒想到竟成功潛入，也拍攝到不少珍貴畫面，揭露猩猩不為人知的一面。

機器猩猩臥底混入叢林 猩猩群反應好驚人 (影片來源/youtube/John Downer Productions)

野生動物電影公司John Downer Productions的節目《Nature: Spy in the Wild 2》，專門製作擬真動物機器人，並派其混入動物群中，近距離拍攝野生動物的生活，這次他們製作「猩猩間諜」機器人潛入，並在烏干達一個動物保護區進行拍攝。

製片人戈登（Matt Gordon）表示，由於野生大猩猩主要透過眼神交流，並進行學習與交流，因此眼睛非常容易辨別真偽，為了不讓猩猩發現，他們設計出逼真的眼睛，「猩猩間諜」不只會閉合眼睛，還會拍打胸脯，適時避免眼神接觸，達到順從合群的效果。

而他們團隊將機器人做成幼年寶寶，因為成年的大猩猩會被視為威脅，孩子比較能被接受，而此次觀察也發現，有些猩猩會邊吃邊唱歌，也見證牠們吃完飯後放屁，還有猩猩特地跑到機器人面前，並用滑稽的方式拍打其胸部，戈登表示，若使用傳統方法根本難以難觀察到這些行為。

而猩猩唱歌行為，並非首次發現，根據《PLOS ONE》指出，2016年研究時也發現，大猩猩會邊吃邊哼歌，從影像中也可見，雄性猩猩在吃花、種子及水生植物時最常唱歌，因此被認為是牠們最喜歡的食物。而戈登的團隊也做過各種動物機器人，近距離觀察水獺游泳，畫面都非常難得。