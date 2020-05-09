台灣天氣逐漸轉熱，不少人睡覺時，也紛紛開啟電風扇消暑，若是到了6、7月，更是讓人熱得受不了。日前一名網友提到，由於地球面臨暖化問題，希望能減少開冷氣的次數，但晚上睡覺時，又總是被熱的受不了，讓他無奈地詢問「該如何不開冷氣睡覺？」。

一名網友在ptt表示，地球面臨暖化問題，造成南北極冰層融化，不少動物生活環境遭威脅，而他希望可以不開冷氣睡覺，為地球盡一份心力，曾嘗試冷氣定時睡覺，但半夜睡到一半仍會被熱醒，讓他非常困擾，不知道該如何訓練自己的耐熱程度。

不少網友認為，多裝電風扇，讓室內保持通風，「電風扇要會涼的秘訣，就是要有外面的風吹進來，並且一房間開三支以上的電風扇，讓風可以在房間裡不斷的流動，才會有涼的效應」、「電風扇啊！記得葉片要清乾淨，然後床單棉被要透氣，有吃宵夜習慣的話，吃清淡一點或熱量少一點也有差」。

不僅如此，床組配件搭法也是降溫關鍵，「全裸睡涼蓆+電風扇，睡前再沖一次澡，我去年冷氣壞掉，都是這樣過的」、「裸睡涼蓆+電風扇，半夜就爬起來抱棉被了」、「竹蓆(不是草蓆)+工業電風」、「買綠能水冷膠搭天絲床組，電扇開到最大」。

還有人表示可運用水消暑，「下午屋頂灑水、窗戶打開，晚上出門慢跑過凌晨12點，回家洗冷水澡就很涼爽了」、「睡前去洗個冷水澡要用肥皂，這樣可以保持乾爽」、「以前在高雄念大學沒冷氣沒窗戶，試過很多方法，最後是用擰乾的浴巾蓋在身上加電扇，不過半夜要起來再把浴巾弄濕」。