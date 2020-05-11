美食外送平台是所有懶人的福音，近期也因為疫情的關係帶動生意，讓不少外送員荷包賺飽飽。近日一名網友就上傳外送員朋友的外送薪資單，驚人的單數和收入讓網友全都嚇傻，紛紛直呼：「真的是用生命在送！」

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示近日看到外送員朋友的薪資條嚇了一跳，從附上的照片可以看到，從今年3月的下半月，也就是16日到31日之間，朋友竟然跑了1015張訂單，總收入高達8萬4260元。讓原PO看了也不禁佩服表示：「這也太猛了吧！兩個人日夜輪班嗎？哈哈，真的是生命鬥士欸」。

文章曝光之後引起熱議，不少人紛紛留言回應「半個月8萬，神仙跑外送阿」、「我要去兼差了」、「看到都屁股痛」、「接單率96%也太猛」、「鬼之外送員」、「吃得苦中苦方為人上人，健康第一啊」、「半個月1015件！太狂了」、「半個月1015件！太狂了」、「燃燒生命」、「我從他手機的裂痕感受到他的努力」、「很厲害欸～就算是兩個人，一個人也有四萬多，才半個月，如果一個月的話一個人也是8-9萬，屌打一些好吃懶做還嫌政府不會養的米蟲」。