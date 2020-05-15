大陸青海日前發生一起棕熊夜闖帳篷，叼走人類，並且大啖人肉的駭人案件，導致女子傷重不治。警方獲報後，當場開槍擊斃棕熊，事後在棕熊胃部發現尚有「未消化的人體組織」。

根據《新京報》報導，青海省治多縣公安局扎河鄉派出所本月12日上午7時許，接獲民眾報案，指稱「扎河鄉口前村一社阿某某一家凌晨遭棕熊潜入帳篷襲擊，其妻被叼走咬傷致死」，員警獲報後立即前往現場。

警方到場後發現，死者是一名女性，且屍體遭到大面積啃咬，於是循著棕熊移動軌跡，發現其蹤影，擔心再次發生憾事，於是鳴槍進行驅趕，不料此舉意外惹怒棕熊，隨即向警方展開攻擊，迫使警方將其擊斃。事後相關單位對棕熊進行解剖，發現其胃部尚有未消化的部分人體組織。

消息一出，不少大陸網友驚呼「女主人是多麼的絕望啊！」、「現在野生動物的食物來源由於環境的破壞越來越少了，牠們餓急了，開始冒著生命危險襲擊人類，悲哀啊」、「棕熊也不想吃人，沒有食物了吧」、「熊沒有錯，人也沒有錯，在熊眼裡人和其他動物有區別嗎，都是基於生存的目的！」、「棕熊：我只是正常捕食」。