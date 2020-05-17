讓人聞風喪膽的大虎頭蜂不但是人類害怕的對象，也是一般小蜜蜂的天敵。日前就有一隻大虎頭蜂發現一個日本蜜蜂的蜂巢，本來以為挖到寶，還準備召集同伴前來一同占領，沒想到技倆全被聰明的小蜜蜂看穿，讓這隻虎頭蜂一步步踏入死亡陷阱，驚人畫面全遭專家錄下。

大虎頭蜂闖入小蜜蜂蜂巢攻擊，卻踏入死亡陷阱。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

有專家在觀察日本蜜蜂生態的時候，突然注意到有一隻大虎頭蜂發現蜂巢的位置，可以看到大虎頭先在蜂巢入口處用費洛蒙做記號！讓夥伴可以快速找到蜂巢位置，但牠不知道的是，日本蜜蜂已經識破牠的把戲，蜂巢裡的小蜜蜂們用搖擺腹部的方式將戰略傳遞給彼此，並耐心等待，最後抓準時機蜂擁而上，大虎頭蜂瞬間被數百隻小蜜蜂淹沒，因為牠們集體震動產生的高溫慘被活活熱死，蜂巢位置的情報也隨著牠一起帶進墳墓了。

據了解，大虎頭蜂俗稱「亞洲巨型胡蜂」是世界上最大的胡蜂，擁有顯眼的橘黑外觀與長螫針，如果遭到成群圍攻將有可能導致重大傷亡，因此近來年還在社群媒體被冠上「殺人胡蜂」的稱號。牠們時常襲擊蜜蜂的蜂巢，5到7隻大虎頭蜂就可以輕易攻入蜂窩內部並造成蜜蜂死傷慘重，牠們每分鐘可咬下40隻蜜蜂頭部。「屠殺階段」過後會轉而開始進食，牠們會占領蜜蜂蜂巢長達一週以上，吃下蜜蜂的蛹和幼蟲，然後再用這些食物餵牠們的後代。但因為亞洲區的東方蜜蜂會採用包圍的方式將牠們熱死，因此對西方蜜蜂的威脅更大。